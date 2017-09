KNVB frustreert amateurs met nieuwe promotieregeling: 'Ze nemen ons niet serieus'

Promoveren hels karwei

Voor ambitieuze ploegen die promotie willen bewerkstelligen wacht een helse klus. De kampioenen verdienen een rechtstreekse plaats een klasse hoger. Daarmee zijn er reeds twee van de drie beschikbare plaatsen vergeven. Blijft er nog slechts één plaats over. Zes periodekampioenen en twee tot nacompetitie veroordeelde teams van een afdeling hoger zullen moeten strijden om de resterende plek. In het verleden werden tussen acht clubs twee plaatsen verdeeld, doordat er twee ploegen ook rechtstreeks degradeerden.

De voetbalpiramide

Al jaren is de voetbalpiramide een trap tegen het zere been van clubs in de Jupiler League, Tweede en Derde Divisie. Grote, traditionele amateurclubs worden opgezadeld met tegenstand van beloftenteams van de grote Betaald Voetbal Organisaties. Daarnaast is de publieke belangstelling in de jeugdelftallen nihil, terwijl het ten koste kan gaan van een goedbezochte derby. Nu wordt ook het lagere amateurvoetbal met de gevolgen hiervan geconfronteerd.