Knotsgekke slotfase bij VVR, Zundert maakt het nog spannend tegen Sprundel

Zondag 3AVVR leek in de laatste minuut te verliezen maar wist toch nog terug te komen tot een gelijkspel. DSE profiteerde optimaal met slecht spel, Sprundel dacht even aan een comeback en Hoeven was vanaf het beginsignaal nog niet wakker tegen Clinge.

Sprundel - Zundert 2-3 (0-2). 0-1 Karim Vriends, 0-2 Tjeu van der Heijden, 0-3 Mike Daemen, 1-2 en 2-3 Hein Verhoef.

Zundert leek de wedstrijd overtuigend te winnen, maar trainer Jack Sweres moest toch nog even billenknijpen op de bank. ,,Net na rust was het 0-3 en dachten we dat de punten binnen waren, maar daarna zakte het helemaal in. Het werd heel onrustig en gelukkig hebben we de voorsprong nog vast kunnen houden.”

Het mocht niet baten voor de ploeg van Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,Er stond vandaag een team met wat wijzigingen. We hebben geen resultaat geboekt, maar ik heb een strijdbaar Sprundel gezien. Ze hebben zich terug geknokt en zich kranig geweerd.’’

UVV’40 - DSE 0-2 (0-1). 0-1 Kjell Hendrickx, 0-2 Pieter Foesenek.

Door het missen van grote kansen wist UVV’40 niet te winnen van DSE. Volgens trainer Joey Verhoeven had het net zo goed in 6-2 kunnen eindigen. ,,Het spel was goed en ik was tevreden over de strijd die geleverd werd, maar de bal ging er gewoon niet in. Voor rust kwamen we al drie keer alleen op de keeper maar de kansen werden niet afgemaakt. Dat is wel heel zuur.”

DSE-trainer Peter Sweres vond het geen goede wedstrijd, maar is blij met de overwinning. ,,We waren erg slordig vandaag en voetballend niet goed. Het was niet heel best, maar we hebben optimaal geprofiteerd en de drie punten gepakt.’’

VVR - HVV 1-1 (0-0). 1-1 Friso Bosma.

VVR en HVV leken af te stevenen op een 0-0 eindstand maar beide ploegen scoorden in de blessuretijd waardoor het 1-1 werd. Trainer Mark Schuiten was dik tevreden met het resultaat. ,,We hebben meer dan prima gevoetbald en het leek in de laatste minuut nog uit onze handen te glippen. De ontlading was dan ook groot toen we daarna zelf ook nog scoorde via Friso Bosma die normaal gesproken bij het tweede elftal speelt.”

Clinge - Hoeven 2-1 (1-1). 1-1 Joost Blaauwhof.

,,We begonnen veel te slap", vertelde Hoeven-trainer Gijs Smulders. ,,Ik denk dat ze de lange busreis nog in de benen hadden, want we stonden na twee minuten 1-0 achter. Daarna ging de wedstrijd op en neer, waar Clinge iets meer kansen had. Met gelijkspel mochten we blij zijn.’’

Schijf - Steen 1-1 (0-1). 1-1 Dennis van Nijnatten.

Een dubbel gevoel voor Schijf-trainer Jan Hereijgers: ,,Het ging gelijk op in de eerste helft. Het was niet best van beidde kanten. In de tweede helft scoren we wat laat de gelijkmaker en koppen we in de laatste minuut nog op de paal. Ik ben blij met de 1-1, maar er had meer ingezeten.’’

Victoria’03 - Philippine 4-2 (2-0). 1-0 Jari Voeten, 2-0 Jules Voogt, 3-2 Sharushan Ponnudurai, 4-2 Voeten.

Danny Mathijssen, trainer van Victoria, zag zijn ploeg weer hard werken. ,,We waren de eerste twintig minuten heer en meester en stonden verdiend met 2-0 voor. Vervolgens raken we het helemaal kwijt en ben ik blij dat het rust is. We gingen anders druk zetten en liepen op ons tandvlees, maar we pakken weer drie punten mee.’’