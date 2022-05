Knotsgekke slotfase bij derby in Zundert: ‘Zo zonde dat je het niet over de streept trekt’

In de eerste helft was het verschil tussen de twee ploegen op de ranglijst niet te zien. Zundert kwam niet aan voetballen toe en de kansen waren voor VVR, tot tevredenheid van trainer Mark Schuiten. ,,Ik had in de eerste helft echt het gevoel dat we het onder controle hadden. We hadden binnen een half uur zomaar met 3-0 voor kunnen staan. De wil om te winnen was goed te zien en dat mag natuurlijk ook wel in zo'n derby.”

Schrijnend

Die gretigheid zag Jack Sweres, de trainer van Zundert, minder bij zijn ploeg. ,,Het was echt schrijnend. Wij zijn voetballend beter maar we kwamen elke keer in de duels. Daarin was VVR veel sterker. De jongens wilden er echt voor gaan maar er kwam gewoon niks uit. Daar ben ik heel teleurgesteld over.”

Het publiek probeerde Zundert naar voren te schreeuwen maar naarmate de eerste helft vorderde werd er steeds minder gevoetbald en waren er steeds meer opstootjes. Het werd op het veld steeds onvriendelijker en het spel werd daar niet beter van. Toch werd het publiek in de slotfase toch nog verwend met voetballend spektakel.

Real Madrid

De spelers van Zundert hebben woensdag goed naar Real Madrid gekeken want ze wisten in de laatste twee minuten twee keer te scoren waardoor de 0-1 achterstand werd omgebogen tot een voorsprong. Het zorgde ervoor dat er op sportpark De Wildert heel even net zo gejuicht kon worden zoals in het Santiago Bernabéu die dag ervoor. De vreugde sloeg echter snel om in teleurstelling toen VVR diep in blessuretijd alsnog langszij kwam.

Na afloop gingen de toeschouwers uit Rijsbergen en Zundert samen de kantine in en praatten daar nog na over de wedstrijd. Na die knotsgekke slotfase was eigenlijk niemand tevreden met het resultaat. Bij VVR waren ze teleurgesteld omdat de overwinning zo kort voor tijd door hun vingers wegglipte. Jack Sweres was vooral ontevreden over de manier van voetballen. ,,Wij spelen thuis en staan hoger op de ranglijst. Dan wil je voor eigen publiek wel het spel maken, maar daar kwamen we vandaag gewoon niet aan toe.”

Bij VVR is niet veel tijd meer om uit de degradatiezone te klimmen. Mark Schuiten had gehoopt dat hier in Zundert de ommekeer had kunnen komen voor de ploeg. ,,In zo'n derby hoef je de jongens niet te motiveren. Iedereen wil er extra voor gaan en als je zo’n pot kan winnen geeft dat vertrouwen naar de vijf finales die we nu nog moeten spelen. Het is dan zo zonde dat je die wedstrijd niet over de streep kan trekken nadat iedereen zoveel strijd heeft geleverd.”