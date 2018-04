Knop moet om bij laagvlieger WVV'67, METO wint derby tegen ODIO

Grenswachters - NSV 3-2 (2-0) 1-0 Marino Petalo, 2-0 Robin van As, 3-0 Gino Boer, 3-1 Martijn de Bruijn, 3-2 Ronnie Kerstens. NSV-trainer Andy Wierikx moet aanstaande donderdag tegen Grenswachters gaan toveren na de rode kaart voor zijn doelman. ,,Onze reservedoelman is ook geblesseerd."

Oostburg - Vivoo 2-2 (2-0) 1-0 en 2-0 Jelle Bakker, 2-1 Jordy van Gastel (penalty), 2-2 Bouke de Waal. Vivoo pakte het tweede punt buitenshuis in een week. ,,We waren de eerste helft niet bij de les. Na wat omzettingen namen we wat risico wat goed uitpakte", aldus Vivoo-coach Rudo Gommers.

METO - ODIO 3-2 (1-1) 0-1 Mitchell Elenbaas, 1-1 Jens Hermans, 2-1 Gijs Verresen, 2-2 Jeremai Martina, 3-2 Emiel Vogelaar. ,,We hebben verdiend gewonnen", stelde METO-trainer Peter Deelen. ,,Voor het moraal van de jongens is deze overwinning een opsteker." METO-verdediger Levi Deelen kreeg op de valreep een rode kaart.

Nieuw Borgvliet - RIA W 1-2 (1-1) 0-1 Tim van Herreweghe, 1-1 Stefan Schoonen, 1-2 Tom de Smet.

De winnende treffer was volgens Nieuw Borgvliet-trainer Joost Demmers 'tegen de verhouding in'. ,,Het was hun eerste grote kans uit open spel. Ik vond de scheidsrechter ongelukkig in zijn beslissingen."