Knappe overwinning The Gunners, Baronie geeft niet thuis

Internos - Baronie 7-0 (4-0). 1-0 en 2-0 Jaye Musters, 3-0 Danny Poppelaars, 4-0 Kjell van Toledo, 5-0 Jean Asukaniam, 6-0 Morris Meesters, 7-0 Van Toledo.

Baronie heeft er slechts tien minuten een wedstrijd van kunnen maken tegen Internos. “Zij waren echt veel beter”, gaf Baronie-trainer Ricardo van den Bos toe. “Zo’n grote uitslag had echter niet gehoeven, het is erg frustrerend hoe wij de doelpunten weggeven, maar de overwinning is terecht.” En omdat Baronie zich van zijn slechtste kant liet zien, had de score ook nog hoger op kunnen lopen. “Ik hoop dat dit de ondergrens was, want we speelden zo slecht, dat ik bang was voor dubbele cijfers.”

Paul van Dijk, Internos’ trainer, was verrast door het matige spel van de Baronnen; ,,Een makkelijke en riante winstpartij voor ons, ik had hen een stuk sterker ingeschat. Al moet ik zeggen dat wij heel aardig speelden en zelfs met een grote voorsprong na rust geconcentreerd bleven”.

The Gunners - SSW 3-1 (1-0). Daniel Zwanenburg, 2-0 Jaél Soeterboek, 3-0 Zwanenburg, 3-1 SSW.

The Gunners speelde een fantastische eerste helft. Dat heeft de ploeg van Peter Remie vaker gedaan dit seizoen, maar dat resulteerde niet altijd in een overwinning. “De 1-0 ruststand was dan eigenlijk ook te weinig en we hadden het onszelf makkelijker kunnen maken door meer goals te scoren”, vertelde Remie na afloop. Snel na de rust breidde The Gunners de score uit en halverwege de tweede helft werd het 3-0. “Dan voetbalt het makkelijker. We waren heel goed aan de bal. SSW heeft ook goede spelers, maar wij hebben het als team beter gedaan”, was Remie tevreden.

FC Bergen - Boeimeer 0-2 (0-1). 0-1 Elyas Amaziane, 0-2 Mikey Damen.

Boeimeer won wel op bezoek bij FC Bergen, maar daar was ook alles mee gezegd. “We speelden te veel het spel van FC Bergen en waren te zwak in de duels, daardoor kwamen we nooit in ons eigen spel”, reageerde Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns. Desondanks wist Boeimeer wel veel kansen te creëren tegen een zwak FC Bergen, maar die werden niet benut. “Het was een kansenfestijn, maar het rendement was veel te laag”, baalde Boudewijns. Boeimeer-aanvoerder Danny Ummels kon ook vanaf 11 meter het net niet vinden, maar het kostte Boeimeer geen punten.

Bergen-trainer Patrick Nuijes was ondanks het verlies te spreken over zijn ploeg; ,,Het gaat elke week beter met die jonge gasten. Het moet een keer de goede kant op vallen. Vandaag kregen we bij een 0-1 stand een paar kleine kansjes, de beslissende 0-2 viel wat knullig en laat”.

IFC – DVO’60 4-0 (2-0). 1-0 Robin Benningshof, 2-0 Perry van Wijk, 3-0 Rik Leynsen, 4-0 Van Wijk.

,,Ik heb vandaag geen bezieling en interesse gezien, waardoor we te veel persoonlijke fouten maakten en verdiend verloren”, aldus de teleurgestelde DVO-trainer Edwin Nieuwlaat.

DHV – Dosko 3-0 (0-0). 1-0 Edgar van der Giesen, 2-0 Brian van Run, 3-0 Romano Arons.

,,De eerste helft was van onze kant bijzonder matig. Na de 0-1 was de Bergse weerstand gebroken”, volgens DHV-trainer Erik van der Giesen. Zijn collega Ahmed Arslan beaamde die woorden; ,,We misten verschillende spelers maar speelden toch nog een prima eerste helft. Na de ongelukkige 1-0, volgens ons een achterbal, gingen de kopjes hangen en liep DHV verder uit”.

Alliance – GSC/ODS 3-1 (2-0). 1-0 Jurre JKuin, 1-1 Raiclen Nepomuceno, 2-1 Maikel Ubbink, 3-1 Jordy Cools.

,,We startten goed tegen een lastige, sterke tegenstander”, vond Ronald van Oeveren, trainer van de thuisclub. ,,Net voor rust kwamen we op 2-1, altijd een goed moment, waarna we eigenlijk niet meer in de problemen kwamen”.