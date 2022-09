Klundert wint burenruzie, Internos houdt punt over aan duel tussen ambitieuze ploegen

Zaterdag 3CKlundert won in de derby van De Fendert, er vielen veel goals: 6-3. De Fendert verloor niet alleen de wedstrijd, maar ook Serge Palings. De aanvoerder brak zijn pols. IFC heeft ambities om snel hogerop te komen in het zaterdagvoetbal, die deelt Internos. Het rechtstreekse duel eindigde onbeslist. Zwaluwe won op bezoek bij Rhoon met 0-2.

Klundert - De Fendert 6-3 (4-2). 0-1 Nick Krijnen, 1-1 en 2-1 Bas Ketting, 3-1 Ramon Frijters, 4-1 Ketting (pen.), 4-2 Mick Reijnders, 4-3 Serge Palings, 5-3 Ramon Frijters, 6-3 Stefan de Ruiter.

,,Het was een echte derby, veel fouten en veel strijd”, vatte Klundert-trainer Maik van den Kieboom de burenruzie tussen Klundert en De Fendert samen.

De Fendert begon goed aan de wedstrijd, al snel zette Nick Krijgen de bezoekers op voorsprong. ,,Maar even snel viel de 1-1. Klundert was vervolgens de eerste helft beter”, erkende De Fendert-aanvoerder Serge Palings.

De thuisploeg wist een aantal goede aanvallen op de mat te leggen en liep uit naar een 4-1 voorsprong. Vlak voor rust deed De Fendert nog iets terug: 4-2.

,,In de rust hebben we het helemaal omgegooid en de tweede helft zijn we anders gaan spelen”, vertelde Palings. Dat resulteerde al snel in de 4-3. ,,We hadden afgesproken echt gas te geven en we kregen weer grip op de wedstrijd.”

Toch was het Klundert dat vervolgens aan de goede kant van de score stond. ,,Zij counteren naar 5-3 en dat was net een tegenslag te veel voor ons om te verwerken. Over heel de wedstrijd gezien was Klundert wel beter, een terechte uitslag dus”, vond Palings.

Dat vond Klundert-trainer Maik van den Kieboom ook: ,,We hebben niet geweldig gespeeld, maar wel een aantal goede aanvallen gehad en mooie doelpunten gemaakt.” De mooiste goal was het slotstuk van Stefan de Ruiter: een schot stijf in de kruising.

Serge Palings ging na afloop naar het ziekenhuis want hij had erg veel last van zijn pols. ,,Ik kwam verkeerd terecht na een duel. Hij blijkt gebroken te zijn en zit nu in het gips.” De Fendert zal de komende weken dus zonder aanvoerder Palings op jacht moeten gaan naar de punten.

Internos - IFC 0-0

Zowel Internos als IFC heeft ambities om bovenin de derde klasse mee te doen. ,,Het was een hele mooie wedstrijd die op en neer ging, met mogelijkheden voor beide ploegen om te winnen”, zag Internos-trainer Paul van Dijk. ,,Ik moet wel bekennen dat de beste mogelijkheden voor IFC waren.” Na 70 minuten moest Internos met tien man verder na een rode kaart voor Marco Mohammadi. Desondanks was de laatste en beste kans voor Internos. Vlak voor tijd schoot Danny Poppelaars in het zijnet. ,,Een 100% kans, en daardoor is het wel zuur dat je de winst niet pakt”, baalde Van Dijk.

Rhoon - Zwaluwe 0-2 (0-0). 0-1 Tristan Kuiper, 0-2 Thijs ‘t Hooft.

Zwaluwe miste aardig wat spelers in de seizoensopener. ,,Met allemaal jonge jongens als vervanger hebben we het echt heel goed gedaan. Die hebben het geweldig opgepakt”, vertelde Zwaluwe-trainer Jack Beusenberg enthousiast. ,,Het veldspel van Rhoon was wel iets beter, maar wij hadden meer kansen.”

Dat leidde net na rust tot de 0-1 en toen Rhoon meer risico ging nemen besliste Thijs ‘t Hooft de wedstrijd: 0-2.