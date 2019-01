Klundert neemt afscheid van een ‘gouden generatie’

Jason Tjien-Fooh verlaat Baronie voor Austra­lisch avontuur bij club van Kew Jaliens

3 januari Jason Tjien-Fooh speelt zondag naar verwachting zijn laatste duel voor Baronie. De frivole buitenspeler vertrekt een deze weken naar Down Under, waar hij voor Weston Workers Bears, spelend op het tweede niveau in Australië, gaat voetballen.