Klundert met tien man dicht bij stunt tegen De Fendert

Na een kwartier was de partij in Scharendijke in feite al beslist, met twee keer Arvin de Witte in de hoofdrol. Bij de eerste kans was het met een lobje raak: 0-1. Even later werd de in de diepte gelanceerde WHS-aanvoerder van scoren afgehouden ten koste van een overtreding, wat de bezoekers een door Jeremy de Witte benutte strafschop opleverde: 0-2. In de slotminuut maakte Jeremy de Witte de 0-3, opnieuw van de stip.