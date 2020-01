Klundert houdt vast aan Van Dijnsen

Het contract wordt met één jaar verlengd. Dat heeft de club laten weten. Van Dijnsen is bezig aan zijn tweede seizoen bij Klundert. Vorig jaar eindigde hij met de ploeg op de achtste plek. Nu staat Klundert er beter voor en bezet het de derde plek in de derde klasse B.

Eerder was de oud-middenvelder van NAC trainer van Waspik, DIA en SAB. In Klundert was Van Dijnsen de opvolger van Martijn van Galen.