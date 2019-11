Klundert, Halsteren en Prinsenland bekeren door, Moerse Boys overklast Roosendaal

Halsteren zat. - FC Dauwendaele 2-1 (1-0) 1-0 Mike de Nijs, 2-0 Thom Luijks, 2-1 Okan Bastos.

Halsteren maakte het zich onnodig moeilijk door veel kansen te missen. Pas in de slotseconden volgde de Zeeuwse tegentreffer, zodat de formatie van Remco van Haaren nooit in problemen kwam. Van Haaren had het graag wat rustiger uitgespeeld. ,,Met zo’n groot veldoverwicht had het bij rust al beslist moeten zijn. Jammer dat we ons goede spel niet in de score konden uitdrukken.’’

Kogelvangers - ASWH2 1-2 (0-0) 1-0 Youri van Laarhoven, 1-1 Leoma Jennie, 1-2 Kader Diop

In de slotseconden ging Kogelvangers op een ongelukkige manier het schip in. Sven Moerland schoot op een tegenstander en de bal caramboleerde het doel in: 1-2. Kort na rust had Youri van Laarhoven uit een vrije trap nog voor de voorsprong gezorgd. Kogelvangers-trainer René Opschoor noemde het late verlies zuur. ,,We waren al met het lijstje strafschoppennemers bezig.’’

Tholense Boys - Kloetinge 1-5 (0-1) 0-1 Jeremy Hubregtse, 0-2 Valentijn van Keulen, 1-2 Youri Boudou, 1-3 Ronaldo Meijer, 1-4 Ronaldo Meijer, 1-5 Daan Esser.

Onmiddellijk na de openingstreffer van eersteklasser Kloetinge miste Youri Boudou een open kans op de gelijkmaker. Aan de overkant redde Tholense Boys-doelman David Niepce een aantal malen fraai bij grote mogelijkheden voor de bezoekers. Pas in het laatste kwartier zakte Tholense Boys door de knieën en moest de ploeg van Kees de Rooij nog drie treffers incasseren. ,,Op het laatst moesten we ruimte gaan weggeven. Zij hebben de klasse om daar gebruik van te maken.”

Zwaluwe - Prinsenland 0-1 (0-0) 0-1 Davey van Merriënboer.

Prinsenland was de bovenliggende partij, maar het duurde tot de laatste minuut voordat de in de diepte gestuurde Davey van Merriënboer voor de zege zorgde: 0-1. Prinsenland-coach Natalino Storelli was opgelucht: ,,De bevrijding kwam vrij laat.”

“Wij hebben een goede prestatie neergezet”, vond Zwaluwe-trainer Vincent de Klerk. “We misten zes vaste waardes maar de invallers hebben een onwijs knappe prestatie geleverd. We zochten overal de voetballende oplossing, dat lukte ook vaak. Het was dan ook heel zuur dat we in de laatste minuut verloren.”

Klundert - Dubbeldam 2-1 (0-1) 0-1 Ahmadi Mohammad, 1-1 Loïc Luzolo (pen.), 2-1 Bas Schuurmans.

De ploeg uit Dordrecht kwam met een mooi schot bij de tweede paal op voorsprong. Na de pauze zette Klundert de zaken recht. Eerst benutte Loïc Luzolo een strafschop. Op de valreep zorgde Bas Schuurmans met een rake kopbal voor de late zege. Klundert-trainer Marco van Dijnsen was blij met de late zege. ,,We wilden graag een ronde verder komen. Je hoopt op een aansprekende tegenstander, waardoor de jongens weer wat meer ervaring op kunnen doen.’’

Roosendaal - Moerse Boys 1-4 (0-3) 0-1 Sem Herijgens, 0-2 Rik Mol, 0-3 Bart van den Broek, 0-4 Pim Goossens, 1-4 Luuk Frankfort.

Een uiterst effectief Moerse Boys besliste het bekerduel bij Roosendaal binnen het halfuur. In de derde minuut kopte Sem Herijgens vanuit een vrije trap raak: 0-1. Rik Mol rondde vervolgens een door hemzelf opgezette aanval af: 0-2. Bij beide Moerse goals keek de Roosendaalse verdediging apathisch toe. Doelman Thierry Aarts ging in de fout bij de 0-3 van Bart van den Broek.