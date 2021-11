Klundert en Zwaluwe schieten niets op met gelijkspel

Zaterdag derde klasse B

Zwaluwe begon beter aan de wedstrijd en had het meeste balbezit. ,,Maar de beste kansen waren voor ons”, blikt Klundert-coach Marco van Dijnsen terug. Via Kevin van Andel kwam Klundert op voorsprong. ,,We gingen teveel mee in het fysieke spel van de tegenstander, dat moeten we niet doen. Wij moeten de bal rond laten gaan”, vertelt Zwaluwe-coach Herman Woudenberg.

In de pauze hamerde Woudenberg daar nog eens op en dat leek effect te hebben. Zwaluwe kwam via een geweldig afstandsschot van Devin Huijbregts op gelijke hoogte. ,,Daarna dacht ik dat we de wedstrijd over de streep zouden trekken. We kregen meer kansen”, vertelt Woudenberg.

De beste kans was echter voor Klundert. Een kwartier voor tijd leek Ramon Frijters de wedstrijd te beslissen. Nadat Frijters de keeper omspeelde schoof hij de bal richting een leeg doel, maar niet hard genoeg, waardoor Zwaluwe de bal voor de lijn weg kon werken. ,,We schieten die bal maar niet in de goal. Als we op 2-0 komen winnen we. Nu mogen we nog blij zijn dat we niet verliezen, want onze keeper redt nog een paar keer”, analyseerde Van Dijnsen. ,,Met een gelijkspel schieten we niets op. We hadden moeten winnen om uit de onderste regionen te komen, daar horen we niet thuis.”