Klundert degradeert uit tweede klasse na afstraffing, ook Zwaluwe hard onderuit

Klundert - MZC'11 0-8 (0-4). 0-1 Martijn van Grunsven, 0-2 en 0-3 Masoud Osmani, 4-0 en 5-0 Van Grunsven, 0-6 Osmani, 0-7 Van Grunsven, 0-8 Tim de Looze

Klundert speelt volgend seizoen weer in de derde klasse. Drie jaar geleden speelde het team nog in de eerste klasse. Aanvoerder Peter van Wingerden gaf eerder al tegenover BN DeStem aan dat hij het somber in zag. Van Wingerden relativeert de neergang. ,,Historisch gezien hoort de ploeg daar thuis. We hebben het geluk gehad met twee leuke generaties spelers, kort achter elkaar. Ik denk dat we vooral trots moeten zijn op wat er is bereikt. We hebben de zeven vette jaren meegemaakt en nu de mindere periode. Je kunt zeggen dat de cirkel rond is."