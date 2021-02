Klippel verlengt met twee seizoenen bij RKVV Roosendaal

De Roosendaalse tweedeklasser meldt zeer positief te zijn over de inzet en werkwijze van Klippel in de afgelopen paar maanden, zeker met het oog op de lastige tijden. ,,Mark heeft bewezen communicatief vaardig te zijn, hij heeft oog voor de ontwikkeling van onze eigen jeugdspelers en is hij ambitieus om iets weg te zetten met onze selectie", stelt het bestuur.

Zelf was Klippel ook tevreden met de contractverlenging. ,,Ik ben eigenlijk pas net begonnen natuurlijk, in verband met de coronamaatregelen en ik heb het gevoel dat er nog genoeg te bouwen is bij deze vereniging", stelt hij. ,,Daarnaast is er een goede en enthousiaste spelersgroep waar weer een aantal jeugdspelers bij zullen komen aankomend seizoen. Ik zie daar potentie in, en mogelijkheden om de club een stapje omhoog te helpen.”