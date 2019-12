Klippel stopt na één jaar als assistent bij Halsteren en wil weer op eigen benen staan

trainerscarrouselMark Klippel (47) hoopt spoedig een nieuw stoeltje te bemachtigen in de al draaiende trainerscarrousel. Dit seizoen is hij de assistent van Erwin de Nijs bij hoofdklasser Halsteren, maar de Bredanaar is bezig aan de trainerscursus en wil met diploma UEFA-A op zak weer op eigen benen staan.

Tien jaar lang was Klippel hoofdtrainer (bij Cluzona en Madese Boys) totdat hij afgelopen seizoen besloot om een stapje terug te doen. Bewust, aangezien hij dit seizoen begon met de opleiding UEFA-A (TC1). ,,Ik heb heel even overwogen om de cursus te combineren met hoofdtrainerschap, maar dat lijkt me heel pittig, dus voor mij is dit ideaal”, zei hij destijds over die keuze. Daar staat hij nog altijd achter. ,,Ik ben niet alleen assistent bij Halsteren, het is tevens mijn stage voor de opleiding.”

Maar de samenwerking met Erwin de Nijs stopt al na één jaar. ,,Ik heb altijd de ambitie gehad om hoofdtrainer te zijn, zo hoog mogelijk in het amateurvoetbal. In april rond ik de opleiding af en dan hoop ik op een mooie club, met ambitie, een visie, of waar ik mijn visie kwijt kan”, legt hij uit.

,,Het bevalt goed bij Halsteren, de samenwerking met Erwin de Nijs gaat prima. Je leert van elkaars inzichten. Maar ik wil toch weer mijn eigen keuzes gaan maken”, besluit hij.