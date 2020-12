Klijs vertrekt na vier seizoenen bij RSV

Overzicht | Baronie maakt er zes tegen EHC/Heuts, Schijf en Victoria’03 komen niet tot scoren

4 oktober In het eerste amateurvoetbalweekeinde zonder publiek haalde Baronie wederom hard uit (0-6) en kreeg Dongen in de laatste minuut een tegentreffer te verwerken. Alles is terug te lezen in ons overzicht!