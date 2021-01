Klijs komend seizoen nieuwe hoofdtrainer van Alliance

Hoofd Technische Zaken binnen Alliance Dennis Voermans: ,,Met Marco Klijs halen we een gerenommeerd en zeer ervaren trainer in huis die bekend staat om zijn goede kijk op voetbal. Ook zijn wij ervan overtuigd dat hij de jeugd een kans gaat geven en dat hij goed overweg zal kunnen met onze oudere spelers. Al met al zijn we erg tevreden en hebben we er alle vertrouwen in dat we met trainer Klijs onze ambities om op termijn een stabiele derdeklasser te worden kunnen verwezenlijken’.