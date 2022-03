‘Kleine’ Roosendaalse derby voor Alliance, MOC’17 en VVC’68 halen uit

Zaterdag 4B en 4CIn de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal won Alliance in de ‘kleine’ Roosendaalse derby met 4-0 van DVO’60. MOC’17 klopte DHV met 5-0 en telt nu de minste verliespunten. In 4B won SPS met 0-3 bij Stavenisse, terwijl Smerdiek een comfortabele voorsprong weg gaf.

Stavenisse - SPS 0-3 (0-1). 0-1 Martijn van Haaften, 0-2 Andries de Jong, 0-3 Arjen de Heer.

,,Stavenisse is gezien de stand een moetje, maar is voor ons nooit een zekerheidje,” aldus assistent Justin Quist van SPS. ,,Ook vandaag kwamen we eigenlijk nooit aan ons eigen spel toe. Ondanks een overwicht duurde het tot de 40ste minuut voor we op 0-1 kwamen. In de tweede helft liepen de combinaties beter. Doelpunten van Andries de Jong en ex-Stavenisse-speler Arjen de Heer, eindelijk terug na lang blessureleed, tilden de score naar 0-3.

WIK’57 - Smerdiek 2-2 (0-2). 0-1 Levi Potappel, 0-2 Sander van ‘t Hof, 1-2, 2-2 Frank den Boer.

Smerdiek-trainer Marc de Weerd accepteerde het puntverlies van zijn team: ,,Het was niet best vandaag. Voor de coronabreak zaten we in een aardige flow met steeds beter veldspel, na de break heb ik daar nog niet veel van terug gezien, dan moet je na een wedstrijd zoals vanmiddag soms genoegen nemen met een punt.”

MOC’17 - DHV 5-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Joshua Becht, 3-0 Tom Sanen, 4-0 Becht, 5-0 Hein Loman.

,,Een goede overwinning, al was ik na de eerste helft niet tevreden dat we een aantal aardige kansen lieten liggen. Dat deden we na rust een stuk beter,” vertelde MOC-trainer Ger Musters. Bezoekend trainer Erik van der Giessen kon leven met de forfaitnederlaag: ,,Soms moet je gewoon toegeven dat een tegenstander een maatje te groot is. We hebben waardig gestreden, ons uiterste best gedaan, maar MOC was zeker op hun kunstgras eenvoudigweg te sterk.”

VVC’68 - Welberg 9-0 (7-0). 1-0, 2-0, 3-0 en 4-0 Toni Ngombo, 5-0 Noel van Kaam, 6-0 Jeroen Augustijn, 7-0 Van Kaam, 8-0 Remy van Gaans, 9-0 Jaro van Elzakker.

,,We maakten al heel snel het verschil waardoor het geloof bij Welberg al snel weg was. Al voor rust liepen we uit naar 7-0. De komende weken komen er leukere en belangrijkere tegenstanders in de strijd voor plek drie of vier.

FC Bergen - Vrederust 1-0 (1-0). 1-0 Ayman Bouzalmad.

,,Vooraf hoopten we op een goed resultaat na het steeds betere spel van de laatste tijd. Onze eerste helft was heel goed, pas in het laatste half uur kregen we het wat lastiger tegen het opportunistischer spelende Vrederust. Met hard werken hebben we de voorsprong vastgehouden,” aldus leider Patrick Nuijes van de thuisclub. Vrederust-trainer Wil Raats stelde dat vooral het afmaken van de mogelijkheden niet wilde lukken: ,,Zeker na rust hebben we zeker zes grote kansen gehad maar verder dan paal en lat kwamen we niet.”

Alliance - DVO’60 4-0 (2-0). 1-0 Jurre Kuin, 2-0 en 3-0 Gijs Broeren, 4-0 Ruben Brugman.

Alliance-trainer Marco Klijs schudde voor aanvang van de derby zijn spelers nog even goed wakker: ,,Dat was nodig na de woensdagtraining waar zowat iedereen de dozen om de schoenen had laten zitten. Al na drie minuten scoorden we 1-0, de tweede viel pas vlak voor rust, waar vooral Maikel Ubbink de score al eerder had kunnen verhogen. In de tweede helft liepen we makkelijk verder uit, pas in de slotminuut was DVO dichtbij een doelpunt. Max Pouls haalde de bal van de lijn.