Klein kerkdorp Molenschot mist heilige voetbalzondagmiddag

Bredase zaalvoet­bal­in­ter­na­ti­o­nal Saadouni heeft thuis een kleine man met een leeuwen­hart

2 januari Uwais is het driejarige gehandicapte zoontje van de Bredase zaalvoetbalinternational Oualid Saadouni en zijn vrouw Chaimae. Een rolstoelbus zou de lasten van zijn ouders behoorlijk verlichten. Via crowdfunding is een inzameling gestart om 40.000 euro op te halen. Binnen 24 uur stond de teller al op ruim 10.000 euro.