Klees is nog niet uitgeleerd

Jeugdig Enthousiasme Kan Alles. Een tijd lang was het niet meer dan de betekenis van de afkorting JEKA, de club waarbij het juist aan jeugdig enthousiasme ontbrak. Onder leiding van Bas Liebregts - als iemand de talenten uit de opleiding van JEKA weet aan te wijzen, is hij het - werd na de degradatie van afgelopen seizoen een nieuwe weg in geslagen. JEKA staat weer voor Jeugdigheid. Weer voor Enthousiasme. En het lijkt erop dat nu ook weer Alles Kan.

Randy Klees is een van de resultaten van de frisse wind die Liebregts over het sportpark liet waaien. Pas 19 jaar, als buitenspeler een van de smaakmakers van het elftal. Opvallend door het aantal goals achter zijn naam in zowel competitie (5) als beker (5). Dit seizoen kwam hij over van de A-jeugd, waar hij naar eigen zeggen ‘een minder seizoen draaide’. ,,Het is heel fijn dat Bas me nu zoveel vertrouwen geeft. Ik ben zelfs een van de belangrijkere spelers op dit moment.”

Klees vertrok al op zijn zevende van The Gunners naar de jeugdopleiding van Willem II. Na drie seizoenen niet goed genoeg bevonden, dus werd RBC het volgende station. Toen de club uit Roosendaal failliet ging, kwam FC Dordrecht op zijn pad. De jonge aanvaller presteerde er prima, maar op school vielen de resultaten tegen. ,,Toen heb ik samen met mijn ouders besloten om lager te gaan voetballen. Ik had de droom om profvoetballer te worden, maar moest er zoveel voor laten.” Zes dagen per week stond in het teken van voetbal, één dag was er tijd voor huiswerk. ,,Dat was niet te doen.”

Seuntjens en Van Dijk

En dus klopte hij op vijftienjarige leeftijd aan bij de Bredase tricolores, om vier jaar later door te breken in het vlaggenschip van de vereniging. Hij leert er veel, van zijn trainer, van oudere teamgenoten als Remco de Groot, Joris Melis en Matthijs van Schendel. Maar het meest leerde hij al op veel jongere leeftijd, van jongens als Mats Seuntjes en Virgil van Dijk op hettrapveldje in de wijk Kesteren. ,,Daar waren ze vroeger vaak te vinden, ik keek echt tegen ze op.”

Zondag kan zijn ploeg in theorie nog de eerste periode pakken, maar dan is het afhankelijk van de resultaten van TSC en Gilze. Tegen SVSSS moet vooral uitgehaald worden door JEKA, en Klees is de aangewezen persoon om zijn bijdrage te leveren. Volgens de buitenspeler horen de Bredanaren niet in 3A. Sterker nog: ,,We moeten zo snel mogelijk terug naar de eerste klasse.”

Zijn ambities met JEKA steekt hij niet onder stoelen of banken. Maar ook persoonlijk heeft Klees hogere doelen. Want ook al is de droom om door te breken jaren geleden in de ijskast gezet, vergeten is hij het nog allerminst. ,,Ik heb mijn plafond nog niet bereikt, wil zo hoog mogelijk komen. En als NAC nog een buitenspeler zoekt, kunnen ze me altijd bellen”, lacht hij.

Tussenjaar

Net voor de zomer behaalde hij zijn havo-diploma, nu geniet de tiener van een tussenjaar. Hij denkt na over de volgende stap in zijn leven. ,,Misschien wel naar de Verenigde Staten, studeren en voetballen combineren. Dat is een droom van me.”