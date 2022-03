Klap voor Baronie-concurrent OJC daags na zege op Bredanaars: KNVB eist drie punten in mindering

Afgelopen zaterdagavond won OJC op eigen veld nog de topper met Baronie (1-0), waardoor de achterstand op de koploper uit Breda werd verkleind tot drie punten. Kanttekening daarbij is dat het uitduel met Orion nog niet verwerkt is in de ranglijst. Op het moment van staken keek OJC tegen een 3-0 achterstand aan. Daar komen mogelijk dus nog de drie punten in mindering bij. Het zou dus zomaar kunnen dat OJC straks ineens negen punten minder dan Baronie heeft. Ook zal de Rosmalense formatie later dit seizoen nog de resterende veertien minuten uit moeten spelen in Nijmegen.