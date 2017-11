Keeper Van Hooijdonk zorgt voor verbazing in zaterdag 4C: 'No comment'

Zaterdag 2C Klundert ontluisterend zwak in derby met Prinsenland

25 november Klundert raakt met de week dieper in de problemen in de tweede klasse E. De formatie van Martijn van Galen verloor de derby tegen Prinsenland met 2-4. Kort voor de pauze sloegen de veel sterkere bezoekers tweemaal kort achter elkaar toe, via Jacco de Gast en Michael Heskens.