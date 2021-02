Kazanci vergroot de ex-NAC-enclave bij Halsteren: ‘Ik wil spelen om de prijzen’

Donny Gorter heeft 167 officiële wedstrijden voor NAC op de teller staan, Fouad Idabdelhay 65. Oguzhan (uitspraak: ‘Ozan’) voegt daar één potje aan toe. Weliswaar speelde Kazanci maar één officiële wedstrijd voor de Parel van het Zuiden, hij zat wel anderhalf jaar bij de selectie. Op 29 april 2016 maakte hij zijn debuut. Tegen Go Ahead Eagles viel hij vlak voor tijd in voor uitgerekend Donny Gorter, de speler die sinds dit seizoen ook voor Halsteren uitkomt. ,,Leuk om een oud-ploeggenoot tegen te komen”, zegt de 26-jarige back als hij met dat feitje geconfronteerd wordt.

Gorter is niet de enige Halsteren-speler met wie Kazanci een verleden heeft. Bij Jong NAC stond hij achterin met Jelle Voermans. Ook met Sam van de Kreeke en Ellas Meijer, die allebei in het verleden bij Halsteren speelden en nu bij ASWH, heeft Kazanci de jeugdopleiding van NAC doorlopen.

Kazanci speelt nu voor het derde achtereenvolgende jaar bij Dongen in de derde divisie, maar doet bewust een stapje terug. ,,Ik heb goed nagedacht over wat ik wil en ik wil graag om de prijzen spelen. Voetballen voor het kampioenschap. Dat kan bij Halsteren, die ploeg wil naar de derde divisie. Via een vriend van mij, Alper Öztürk (ex-Halsteren), kwam ik in contact met de club.”

Volledig scherm Oguzhan Kazanci van Dongen in duel met Serhat Koc van TEC . © Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Tussenstop in de derde klasse

Nadat een definitieve doorbraak bij NAC uitbleef, koos Kazanci voor een avontuur in Turkije. Dat werd geen onverdeeld succes. Terug in Nederland stortte hij zich op het amateurvoetbal. In Oudenbosch, bij Victoria’03, liep hij in de spits rond, maar de derde klasse was ver onder zijn niveau. De laatste drie jaar verdedigde hij de kleuren van Dongen. Nu is hij naar eigen zeggen toe aan iets nieuws. De in Roosendaal woonachtige Kazanci gaat volgend seizoen wat dichter bij huis voetballen.

Het is nog maar de vraag of de douanedeclarant nog het shirt van Dongen aan mag trekken dit seizoen. Trainen met alle coronabeperkingen van dien kan nog, maar of de competitie nog hervat wordt, daar heeft hij zijn twijfels over. ,,Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar ik hoop het wel. Ik hoop op een mooie afsluiter bij Dongen op het veld. Alles beter dan een afscheid via WhatsApp.”

Volledig scherm Kazanci in actie. © Pix4Profs/Joris Knapen