Kartrekker Nathan Rutjes hard op weg de 'lachende vierde’ te worden met Groene Ster

De deceptie was in Breda zó groot dat zelfs de man die het scorebord moest bijhouden er voortijdig mee op was gehouden. Na negentig minuten gaf de muur van LED-lampjes 2-6 aan, maar de nederlaag voor de koploper was afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Groene Ster nog wat pijnlijker dan dat: het werd 2-7. De grote man bij Groene Ster? Oud-prof Nathan Rutjes.

De gelijke spelen tegen RKAVV en Minor in de twee speelronden daarvoor werden nog afgeschilderd als een incident. Ook na de gigantische oorwassing van afgelopen zondag is Baronie nog steeds koploper, maar de favorietenrol voor de titel is niet meer aan de ploeg besteed. In de Zondag Hoofdklasse B, waar een aantal weken geleden drie Brabantse clubs de grootste kanshebbers leken, zou het Limburgse Groene Ster, met cultheld Nathan Rutjes voorop in de strijd, er nu wel eens als ‘lachende vierde’ met de titel vandoor kunnen gaan.

Woensdag 31 oktober 2018. Voor één avond ligt de naam van Groene Ster op de tong van heel voetbalminnend Nederland. In de tweede ronde van de KNVB Beker krijgen de Limburgers het grote sc Heerenveen op bezoek. De Friese ploeg draait stroef en heeft veel moeite met het stugge Limburgse blok dat trainer Maurice Verbunt heeft neergezet. Maar Groene Ster is die avond niet van plan om alleen maar tegen te houden. Sportpark Pronsebroek ontploft in de veertigste minuut, als aanvaller Chefrino Eind na geblunder achterin bij de Friezen Groene Ster op 1-0 zet. Die stand blijft tot de rust op het bord.

Even mag de Limburgse hoofdklasser dromen van een sprookje. Want dat zou het natuurlijk zijn, als de nummer 11 van de Hoofdklasse B van het afgelopen seizoen de nummer 8 van de eredivisie uit het bekertoernooi zou knikkeren. Na rust stelt Heerenveen door doelpunten van Ben Rienstra, Arbër Zeneli en Sam Lammers orde op zaken. Daardoor kwam de eredivisionist met het schaamrood op de kaken met de schrik vrij in Limburg. Na afloop zijn alle camera’s echter maar gericht op één man: Groene Ster-middenvelder Nathan Rutjes.

Cultstatus

De voormalig speler van Sparta, MVV en Roda JC werd in korte tijd een ware cultheld in het Nederlandse voetbal. Niet alleen dankzij zijn opvallende kapsel, het voor hem typerende matje in zijn nek, maar ook door zijn nuchtere oneliners in interviews, op een hoog tempo afgeleverd met een platte Rotterdamse tongval en een grote glimlach op zijn gezicht. Na dertien seizoenen profvoetbal dook Rutjes aan het begin van dit seizoen ineens op bij Groene Ster, waar hij na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen voor de camera’s van omroep ZO-NWS even liet zien dat hij zijn interviewkunsten in ieder geval nog niet verleerd is.

Zondag 14 april 2019. Halverwege de tweede helft in de topper tussen Baronie en Groene Ster is al duidelijk dat Groene Ster de koploper niet alleen gaat verslaan, maar hoogstwaarschijnlijk ook gaat vernederen. Met deze ruime overwinning op zak staan de Limburgers dan nog wel een punt achter op Baronie, maar met nog een wedstrijd meer te spelen hebben ze alles in eigen hand. Op het middenveld is Nathan Rutjes snoeihard. Met tackles die soms op het randje en soms iets erover zijn. Hij moedigt zijn ploeggenoten aan, schreeuwt, coacht, praat.

Het is precies die scherpte die vandaag het verschil maakt tussen Baronie en Groene Ster. Op dat moment haalt trainer Maurice Verbunt veteraan Rutjes naar de kant. En nee, de Rotterdammer gaat niet schoorvoetend naar de zijlijn, beledigd dat juist hij -met al zijn ervaring- in zo’n wedstrijd gewisseld wordt. Met een grote glimlach jogt Rutjes richting de dug-out. De trainer krijgt een grote omhelzing, de andere wisselspelers high fives. Nathan Rutjes is niet iemand die zich na jarenlang eredivisie te goed voelt voor de Hoofdklasse B. Hij is een voetballiefhebber pur sang, die bij Groene Ster voorop gaat in de strijd en zijn ervaring gebruikt om zijn ploeggenoten op sleeptouw te nemen. En dat laatste kon nog wel eens heel belangrijk gaan worden in het gevecht om een eventuele titel in de Hoofdklasse B.