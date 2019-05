Karim Didi zet streep door transfer naar Kruisland en blijft Halsteren trouw: ‘Mijn broer was de eerste die ik belde’

Geen hereniging

Aan de andere kant werd hij bij Halsteren steeds meer gewaardeerd. ,,Ik speel de laatste tijd een stuk aanvallender, dat ligt me beter en dat gaat ook goed. Supporters begonnen te vragen of ik wilde blijven. Die erkenning is mooi. Toen Ron van Nijnatten (technisch manager, red.) het me ook vroeg, heb ik om bedenktijd gevraagd. Uiteindelijk heb ik ja gezegd.”

Met Halsteren wil hij naar de derde divisie. De nacompetitie begon donderdag slecht, met een 3-2-nederlaag tegen Hoogland. Zondag is de return. Didi is strijdlustig. ,,We waren vandaag op bepaalde momenten niet scherp genoeg. Voetballend waren we beter. We weten nu wat we zondag moeten doen. Als het voetballend niet lukt, moeten we er op klappen. Op ons veld valt er voor Hoogland niks te halen.”