Karim Didi verruilt Halsteren voor Kruisland: ‘Voelt als thuiskomen’

Didi begon zijn carrière bij RBC, stapte toen over naar DVO’60 en maakte zijn debuut bij de senioren in het shirt van BSC. Daar leerde hij Kruisland-trainer Natalino Storelli en een hoop van zijn nieuwe medespelers kennen. ,,Ik ben met veel jongens opgegroeid in de buurt en train in de zomer vaak met ze door om mijn conditie op peil te houden. De afgelopen jaren stond ik sowieso regelmatig langs de lijn bij hun wedstrijden, aangezien ik zelf meestal op zaterdag speelde. Er is veel wederzijds respect.”

Het voelt dan ook als thuiskomen voor de 30-jarige middenvelder, die het liefst in een vrije, aanvallende rol speelt. ,,Eigenlijk wel, ja. Mensen vinden dit misschien een rare stap, maar ik zie een ploeg met ambitie, die mooi voetbal speelt en veel kwaliteiten heeft. Iedereen wist dat Karim Didi ooit voor Kruisland zou spelen.” De Roosendaler kon ook terug naar België, maar koos voor het oranje van Kruisland.

Broer

Een groot pluspunt is de aanwezigheid van zijn broer, Ahmed. ,,Dat is een van de belangrijkste redenen om terug te keren, na 13 jaar gaan we weer samenspelen. Ik heb met hem bij BSC gevoetbald, voor ik naar Willem II ging, en we spelen in de zomer nog vaak samen op pleintjes of in de zaal. We kennen elkaar door en door. Ik zal wel moeten luisteren naar hem: hij is de oudere broer. De vrije trappen zijn dan ook voor hem”, voegt hij lachend toe.

Hij is ervan overtuigd dat Kruisland komende jaren naar de eerste klasse gaat. “Als het dit seizoen niet lukt, dan volgend jaar.”

