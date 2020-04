Kankam zag de gevaren, maar is nu rolmodel voor zijn wijk: ‘Heb hier geleerd voor mezelf op te komen’

Jezus Leeft Amen. Dat is in grote letters op de voorruit geschreven. ,,Mijn moeder is daar vrij fanatiek in", vertelt Jamie Kankam, verlegen lachend. We staan op de hoek van de Evert Spoorwaterstraat. Hier is de 29-jarige verdediger opgegroeid. Waar Hoge Vucht nog altijd geen goede reputatie heeft, was het vroeger echt een beruchte wijk. ,,Ik heb hier van alles meegemaakt: schietpartijen, berovingen, politie-achtervolgingen. Bussen reden soms niet als er sneeuw lag, omdat ze dan werden geterroriseerd."