Kampioenschap binnen handbereik voor Wernhout, Nieuw Borgvliet haalt uit in belangrijke wedstrijd

Rimboe - RSV 0-1 (0-1). 0-1 Boris Wijnen.

,,Door ons eigen spel te spelen hebben we het Rimboe de eerste helft lastig gemaakt en kwamen we op voorsprong. De tweede helft hebben we door nooit op te geven de overwinning over de streep getrokken”, aldus RSV-trainer Jaimy van Wortel.

De eerste en tweede helft hadden twee totaal andere gezichten volgens Rimboe-trainer Yasin Cayir. ,,Waar we de eerste 45 minuten erg matig speelden, kregen we na rust de druk er wel goed op. Helaas creëerde we uiteindelijk niet genoeg, iets wat het grote probleem van de tweede seizoenshelft voor ons is.”

BSC - ODIO 3-1 (2-0). 1-0 Steven van Ginderen, 2-0 Bart Wouda, 3-0 Cas van Oers, 3-1 Marijn Corré.

,,Het was niet mooi en goed, maar de drie punten zijn binnen en dat is het belangrijkst. Voetballend vond ik ODIO beter, maar wij waren scherper voor de goal”, aldus BSC-trainer Bas Antens.

ODIO-trainer Peter van Oirschot: ,,We zijn vandaag absoluut niet de mindere geweest. We komen na minder dan een minuut 1-0 achter en iets later scoort BSC een penalty, voor de rest hebben ze amper iets gecreëerd.”

Wernhout - Vivoo 5-0. (1-0). 1-0 Thijs van den Hout, 2-0 Mathieu Rombouts, 3-0 Maikel Zager, 4-0 Zagers, 5-0 Van den Hout.

,,Vooral in de tweede helft was het kwaliteitsverschil simpelweg te groot. Veelzeggend is dat onze keeper heel de wedstrijd geen enkele bal in zijn handen gehad heeft. Nu op naar zondag, waar het kampioenschap te behalen valt. We hebben vier kansen om de titel te pakken, maar hopen het klusje natuurlijk zo snel mogelijk te klaren”, zo reageert Wernhout-trainer Joost Anthonissen.

,,We zijn van het kastje naar de muur getikt door de toekomstige kampioen”, zo geeft verliezend trainer Andy Wierikx aan. ,,Ik ben vooral blij dat het niet meer geworden is.”

Achtmaal - Grenswachters 3-1 (1-1). 1-0 Jean Mbunga, 1-1 Nick Jongenelen , 2-1 Roel Jongenelis, 3-1 Jongenelen.

,,Het was heel slecht”, zo begint winnend trainer Cees van Beers. ,,Beide ploegen speelden erg rommelig, maar op wilskracht hebben we uiteindelijk gewonnen. Het is ook een belangrijke overwinning, want hierdoor doen we nog mee voor een plek in de nacompetitie.”

,,Het is jammer dat we ondanks een rode kaart bij de tegenstander verzuimen te scoren”, reageert Grenswachters-trainer Richard van Hooydonk.

NVS - NSV 1-0 (0-0). 1-0 Rik van Hoek.

,,We hadden kunnen gaan rusten met 3-3, zoveel kansen waren er namelijk. De tweede helft was erg rommelig en heel hard. Uiteindelijk scoren wij en winnen we denk ik terecht”, analyseert NVS-leider Reinier de Jong.

NSV-trainer Hans Vos: ,,In het laatste kwartier van de eerste helft hadden we vier opgelegde kansen, deze vergeten we alleen te scoren. De tweede helft was erg slecht en uiteindelijk verliezen we via een penalty.”

Nieuw Borgvliet - WVV’67 5-0 (2-0). 1-0 Stefan Schoonen, 2-0 Dylan Jansen, 3-0 Nikai Derwort, 4-0 Roland de Leeuw, 5-0 Schoonen.

Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt is erg blij met de ruime overwinning:,, We hebben vandaag zeer overtuigend drie punten behaald in een belangrijke wedstrijd. De eerste helft waren we effectief en de tweede eigenlijk heer en meester.”