Kampioen DSE viert feestje in eigen huis, Bavel deelt punten met Nuenen na knotsgekke slotfase

Hoofdklasse B

Nuenen - Bavel 1-1 (0-0). 1-1 Zoë van Ginneken (pen).

In een spectaculaire slotfase wist Bavel nog een punt over te houden aan de wedstrijd tegen directe concurrent Nuenen. Toch is trainer Jim Verhaart niet tevreden met een punt. ,,We hebben vandaag eigenlijk bijna alles goed gedaan. We waren dominant en gaven niet veel weg, maar we waren ongelukkig. Als het in die laatste fase beter ging, hadden we nog meer kansen kunnen creëren.”

,,Verder hebben we ook veel pech gehad door de lat en de paal te raken", vervolgt Verhaart. Ook hun keeper had zeker drie hele knappe reddingen. Uiteindelijk komt Nuenen in de laatste minuut op voorsprong en moeten we in de blessuretijd nog vol aan de bak om in ieder geval een punt aan de wedstrijd over te houden. Ik ben blij dat dat nog is gelukt.”

DSE - Trekvogels 3-1 (2-1). 1-1 Marthe van Erk, 2-1 Roos Hop, 3-1 Nidia Bos.

,,Ik ben heel trots’’, begon DSE-trainer Peter Baan. ,,Het is steeds moeilijker om de spanningsboog hoog te houden. We hebben een keer verloren van FC Eindhoven en daar willen we het bij laten. De wedstrijd van vandaag was onderdeel van de huldigingsdag, er moest gewonnen worden.”

Baan: ,,Het tweede vrouwenteam won ook weer en lijkt ook kampioen te gaan worden. Het is fantastisch dat straks beide ploegen zouden promoveren. Want zoals ik al vaker heb aangegeven zijn het niet twee losse teams , maar het is een grote groep. Dat is de kracht van DSE.”

OVV’67 was vrij.