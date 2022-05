Kampioen DSE puzzelt met reden aan opstelling, maar verliest wel

Nooit Gedacht - DSE 2-1 (1-1). 1-1 Marthe van Erk.

,,De eerste helft hebben we Nooit Gedacht alle hoeken van het veld laten zien’’, vertelde DSE-trainer Peter Baan. ,,We speelden in een aangepaste opstelling. Onze linksbuiten Colinda van der Steen stond op doel en we hadden meiden van de O17 en O15 mee. We hadden er voor rust gewoon vier of vijf moeten maken. Na rust spatte het er niet van af. We kregen een penalty tegen en verliezen dat is balen. Het tweede won namelijk met 10-3, dus hebben we twee schalen te pakken. Dat is fantastisch voor DSE’’, aldus Baan.

Bavel - Berghuizen 2-1 (2-1). 1-0 Victoria Condensancho, 2-0 Amber van Boxel.



Door de overwinning op Berghuizen is Bavel zeker van lijfsbehoud in de hoofdklasse. Trainer Jim Verhaart vond dat de ploeg de overwinning pakten door hard te werken. ,,Ze hebben echt gevochten. Vooral in de beginfase waren we de betere ploeg, en dat verschil drukten we uit in doelpunten. Daarna gaven we niet veel meer weg.”

Prinses Irene - OVV ‘67 0-3 (0-0). 0-1 Maartje van Dongen, 0-2 Femke Bol, 0-3 Nikki Haagberg.

De dames van OVV’67 gingen met een discobus naar Nijmegen voor de laatste uitwedstrijd van het seizoen. Volgens trainer Remi van Mourik was het zowel binnen als buiten het veld feest. ,,We hebben de tegenstander heel de wedstrijd vastgezet en wonnen heel overtuigend. Op de terugweg was het een groot feest in de bus.”