Kamp Halsteren nieuwsgierig naar mogelijke fusie met RBC, maar jeugd staat niet te trappelen

Al ruim twee weken voeren werkgroepen van RBC en Halsteren gesprekken over een mogelijke fusie. De twee verenigingen zien daar toekomstmuziek in. Het doel: één grote vereniging creëren in West-Brabant, met een eerste elftal op landelijk niveau en een florerende businessclub. Voor RBC zou het een redding van de ondergang zijn; de club verkeert in financiële problemen en heeft géén plan B. Bij Halsteren is de nood niet zo hoog, laat voorzitter Jan van Elzakker weten. ,,Het gaat ons om stabiliteit op de lange termijn: een groter gebied bestrijken als het gaat om inkomsten uit sponsoring en netwerken. Dat is misschien nodig als we op dit niveau actief willen blijven.”