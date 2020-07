Kamaci keert terug bij Dongen na Turks avontuur: ‘Ik zei: we kunnen altijd praten’

DEVO promoveert na drieënhal­ve maand alsnog naar vierde klasse: ‘Platte kar blijft binnen’

26 juni Drieënhalve maand na het laatste fluitsignaal is ex-vijfdeklasser DEVO alsnog gepromoveerd. Door verschuivingen in de hogere klassen mag de ploeg uit Bosschenhoofd het volgend seizoen na drie jaar weer proberen in de vierde klasse.