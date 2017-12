ColumnHet is juni 2003. Het is bloedheet, nergens schaduw en ik heb een jengelende dochter van 3 in mijn nek. 'Dichterbij pap! Nóg dichter!' Ik worstel me steeds verder richting het podium. Er wordt op ons gescholden. En dat is terecht omdat ik voor veel ouders én kinderen het zicht ontneem. Maar ja, 'alles voor 't jong'.

Ter hoogte van de middenlijn vind ik een plekje. Een paar meter verderop staan de Vlaamse geiten Karen, Kathleen en Kristel ongeïnteresseerd te playbacken dat ze een klein geel visje in een zee van blauw zijn. Een man met een fout overhemd stormt wild gebarend het podium op. Het moet over. En nóg een keer. Chagrijnig slenteren de meisjes van K3 steeds terug naar hun beginposities. Hun stemmetjes galmen nog wel door het NAC-stadion, al hebben ze de lippen stijf op elkaar. Hè? Mijn dochter snapt er niks meer van. Het wordt een lange vervelende middag vol C-artiesten met dito muziek. 'Kom maar Luna, papa moet plassen en lust wel een bierke. Jij nog een zakje chips?' Iets verderop loopt terreinknecht Jan Bras hoofdschuddend en vloekend rond. Bezorgd over zíjn veld.

Al met al was Staatsloterij Muziekland (wat een verschrikkelijke naam trouwens) een moedige, maar o zo kansloze poging om een voetbalstadion te 'vermarkten'. Gladde marketingjongens verzinnen dit, termen als multifunctionaliteit en venue-optimalization brakend. Zij waren het ook die het ADO-stadion om lieten bouwen tot hockey-tempel. Geen succes. Veld hé-le-maal naar de kloten. Nu hebben ze fop-gras in de hofstad. Dat wil je ook niet.

In de Kuip zag ik helden als U2, Simple Minds, Guns 'n' Roses en The Stones. Daar mág het. De Rotterdamse Kuip ís rock 'n' roll, als enige stadion in Nederland. In Amsterdam staan de Toppers, in Gelredome was laatst het Mega Piraten Festijn, in het voorjaar staat de EO jongerendag weer op het programma. Dat zegt genoeg. K3 in ons Rat Verlegh Stadion? As-tem-blieft zeg. Nóóit meer doen.