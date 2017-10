Justin Kwee: ambitieuze groeibriljant van het nieuwe Unitas'30

De velden bij Unitas'30 puilen uit. De club is mateloos populair. Door de groei van de club heeft de kwaliteit van de jeugdopleiding een enorme boost gekregen. Mede daarom vertrouwt ook het bestuur inmiddels op een natuurlijke doorstroom naar het eerste elftal. Geen 'aankopen', maar echte Unitassers vertegenwoordigen de club. Justin Kwee is een van de eerste succesvolle producten van het nieuwe beleid.

Quote Binnen drie tot vijf jaar moeten wij doorstoten naar de eerste klasse. Unitas'30-talent Justin Kwee is ambitieus Kwee is zo'n speler waar de liefhebber voor naar sportpark de Lage Banken komt. Behendig, technisch vaardig en altijd op zoek naar de voetballende oplossing. Middenvelder van nature, inmiddels spelend als buitenspeler: ,,Ik voel me thuis op de flank, ballen opeisen en acties maken. Spelers opzoeken en beslissend zijn." Kwee zit voor het derde seizoen op rij bij de selectie van Unitas'30, maar is pas dit jaar officieel eerstejaars senior.

Quote Justin is een voorbeeld van dat als je goed genoeg bent, je ook oud genoeg bent. Assistent-trainer Eddie van Vught over Justin Kwee Eddie van Vught, (assistent-) trainer van de club, raakte snel overtuigd van Kwee: ,,Nadat hij bij de selectie werd gehaald, konden we snel niet meer om hem heen. Ik zag een jongen met veel ambitie, lef en uitstraling." Van Vught is dolenthousiast over het talent: ,,Echt, één-op-één is ie niet te verdedigen. In potentie zie je een speler die de top van het amateurvoetbal kan halen. Justin is een voorbeeld van dat als je goed genoeg bent, je ook oud genoeg bent."

Voorbeeld

Als echte clubman is Van Vught trots op het ingezette beleid van zijn club: ,,In het verleden kwamen er ieder jaar nieuwe jongens van buitenaf. Nu is er besloten de jeugd een kans te geven. Dat is voor de onderlinge verbondenheid en lange termijn een grote stap vooruit. Justin is een voorbeeld voor de jongens die op de deur kloppen." Ook Kwee is blij met het beleid: ,,Voor de continuïteit is dit gewoon beter. Met een groep die binding heeft met deze club kan je echt aan iets gaan bouwen."

Volledig scherm Unitas '30 viert feest na de late goal in de finale van de nacompetitie. De geschorste Justin Kwee bekijkt het vanaf de kant. Na drie misgelopen promoties was het afgelopen zomer eindelijk raak. Diep in de verlenging schoot Danny Lauwen Unitas'30 naar de tweede klasse. Kwee mistte het beslissende duel: ,,Daar heb ik lang van gebaald. Ik pakte een domme gele kaart. Dat doe ik nog te veel. Op mijn positie is eigenlijk elke gele kaart te veel. Die gemiste finale was een hard leermoment."

Met één punt uit drie duels is de start in de tweede klasse vooralsnog bescheiden. Desondanks is Kwee niet bang voor een moeizaam jaar: ,,Persoonlijk pas ik me snel aan. En ook de rest van het team leert snel. We blijven er sowieso in. Als we met deze ploeg degraderen, dan gaat er iets goed fout. Eerlijk gezegd denk ik dat we als middenmoter gaan eindigen."

Er gaan volgens Van Vught sterke lichtingen op de Leur doorbreken. Ook Kwee ziet de toekomst van zijn club rooskleurig tegemoet: ,,Binnen drie tot vijf jaar moeten wij doorstoten naar de eerste klasse. Daar geloof ik echt in. Er kloppen al vrienden van me op de deur. Ik kan niet wachten tot ze ook doorbreken. Elke wedstrijd van ze ga ik kijken en dat is soms echt genieten. Kijk, ik kom natuurlijk pas net kijken, maar ik wil de nieuwe leider van Unitas'30 worden."