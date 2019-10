Jubilaris Dennis Marijnissen trefzeker voor winnend Madese Boys, Roosendaal knoopt weer aan met zege

Madese Boys - Uno Animo 3-0 (3-0). 1-0 Dennis Marijnissen, 2-0 en 3-0 Jens Verschuren.

“Ik had vooraf info over Uno Animo ingewonnen bij Arno Gabriëls. Er wordt steeds meer gevoetbald zoals ik het graag wil zien. Mooi dat Dennis Marijnissen in zijn 250ste wedstrijd voor Madese Boys de openingstreffer mocht maken”, vertelde Madese Boys-trainer Dion Schuurmans.

TSC - Roosendaal 0-2 (0-1). 0-1 Thijs de Wit, 0-2 Wesley van Zundert.

“Wederom hetzelfde liedje", baalde TSC-trainer Ton Cornelissen. “Kansen genoeg, maar afmaken blijft ons grootste probleem.” Roosendaal-trainer Peter Sweres beweerde dat hij in de eerste helft moeite had met het beweeglijke TSC. “De 0-1 was wat tegen de verhouding in. Na rust hadden we een antwoord op hun spel maar we verzuimden eerder dan in de slotfase uit te lopen,” vond Roosendaal-trainer Peter Sweres.

JEKA - FC Tilburg 2-1 (2-1). 0-1 Michael Smulders, 1-1 Randy Klees, 2-1 Dennis Peragon.

“Door een vroege rode kaart moesten we ongeveer zeventig minuten met tien man verder. Dat pakte verassend goed uit, daarna gingen we pas vechten voor elkaar. Complimenten voor de strijd en inzet wat mijn team getoond heeft’', aldus JEKA-trainer Bas Liebregts.

Cluzona - Beek Vooruit 4-1 (2-1). 0-1 Loek Schalk, 1-1 en 2-1 (pen.) Ruben Maas, 3-1 Sven van Son, 4-1 Sam Snoeijs

“Een perfect start met na zes minuten de 0-1. In de tweede helft namen we door de achterstand meer risico’s, maar dat pakte verkeerd uit. De laatste twee goals van Cluzona vielen vlak voor tijd. Een terechte nederlaag”, concludeerde Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls.

Kruisland - VOAB 0-2 (0-1). 0-1 Maarten Immink, 0-2 Pieter van der Heijden.

“We hadden weinig in te brengen maar het duel werd pas in de slotminuut beslist", vond Kruisland-trainer Bram Plomp.

Rijen - WSC 1-3 (1-0). 1-0 Luc Heestermans, 1-1 Soufiane Bakkali, 1-2 Belmin Propara, 1-3 Bakkali (pen.).

,,We waren niet scherp genoeg’’, oordeelde Rijen-trainer Freddy Kruijs. Hij zag zijn ploeg na een halfuur op voorsprong komen, maar daarna wilde het niet meer vlotten. ,,Al hadden we twee weken doorgespeeld. We zouden niet meer scoren.’’ Volgens Kruijs was het een terechte nederlaag. ,,WSC is een erg goede ploeg.’’