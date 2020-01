Jovanni van Nijnatten scoort er vier tegen ODIO, Noordhoek verslaat buurman SVC

zondag 4BNSV behaalde tegen Wernhout de eerste overwinning van het seizoen en maakt daarmee de strijd om de onderste plaatsen in zondag 4B opnieuw spannend. Door de zege kruipt de ploeg drie punten dichter bij nummer dertien SVC, dat nog maar drie punten voorsprong heeft. Koploper Sprundel haalde, met dank aan vier treffers van Jovanni van Nijnatten, hard uit tegen ODIO. Noordhoek klopte buurman SVC. Zaterdagavond won WVV'67 al op bezoek bij METO .

Wernhout - NSV 1-2 (0-1). 0-1 Martijn de Bruijn, 1-1 Maikel Zagers (pen), 1-2 Joost van Tiggelen.

NSV-trainer Andy Wierikx vond zijn ploeg vooral in de eerste helft sterker. ,,Wij leverden strijd, de zege is terecht. We hebben een te goede ploeg om op de laatste plaats te staan.” Wernhout-trainer Marc van der Linden sprak van ‘een zwaar geval van onderschatting’. ,,Mijn ploeg kon zich niet goed genoeg motiveren. NSV kon dat wel en won verdiend.’’

Lees ook Thimo Rottier kopt WVV’67 voorbij METO tijdens Woensdrechtse derby Lees meer

RSV - BSC 0-2 (0-0). 0-1 Freek Roovers, 0-2 Matteo Castro.

RSV-trainer Marco Klijs: ,,Deze wedstrijd was derde klasse waardig. De rode kaart van Joeri Nooijens werd de doodsteek. BSC is mijn favoriet voor het kampioenschap.’' BSC-trainer Rick Schimmel noemde het een leuke, spannende wedstrijd die pas in de 89e minuut door Castro werd beslist.

Noordhoek - SVC 2-1 (1-0) 1-0 Sven Reuvers, 1-1 Theo van Viegen, 2-1 Sven Reuvers.

De eerste helft kon schriftelijk worden afgedaan. Beide keepers hadden in de kleedkamer mogen blijven, geen enkele bal belandde tussen hun palen. SVC speelde af en toe nog vrij aardig, Noordhoek kreeg het amper voor elkaar om de bal drie keer naar dezelfde kleur te spelen. De verandering van het weer boven sportpark De Zwingelkooi was tekenend: de zon verdween achter de wolken.



Na rust kwam er wat meer peper in de derby. Zeker toen de voor Nick Vrins ingevallen Tom van Hoof na een tackle verhaal ging halen bij de kermende Martijn Kerstens. Dat deed hij met een slaande beweging, genoeg voor rood.

Vanaf dat moment ging Noordhoek vol in de aanval, door nu vanaf de helft van SVC hoge ballen in het strafschopgebied te pompen. Twee keer zette Reuvers zijn hoofd doeltreffend tegen zo’n voorzet aan. Tussendoor deed Theo van Viegen iets wat je niet zou verwachten bij deze kelderklassederby. Hij schoot een vrije trap vanaf ruim twintig meter over de Noordhoekse doelman Alex van de Sande heen.

SVC-trainer Karel Daamen baalde als een stekker. ,,Zij spelen met het mes tussen de tanden, dat was het verschil. We verliezen het op voetbalgochme en fysieke kracht, ik vond ons tot de rode kaart beter.”

Nieuw Borgvliet - Grenswachters 4-2 (2-1). 1-0 Patrick van Roosendaal, 1-1 Senne Scheeren, 2-1 Jibbe Schouwenaars, 3-1 Dylan Jansen, 3-2 Nicky Verboven, 4-2 Benny van Eekeren.

,,Bij een 3-1 stand verzuimden we het karwei af te maken”, vertelde Nieuw Borgvliet-trainer Joost Demmers. Grenswachters-trainer Richard van Hooijdonk weet de nederlaag aan de afwezigheid van zijn eerste keeper: ,,Ik startte met mijn tweede keeper en hij moest na een half uur worden vervangen door de trainer van ons vrouwenelftal.’'

DIOZ - Vivoo 1-0 (0-0). 1-0 Paul Pesman.

DIOZ-trainer John van Aert noemde zijn ploeg de gelukkige winnaar nadat Vivoo eerder in de wedstrijd een strafschop miste. Vivoo-spits Rick Luijkx kreeg een tweede gele kaart wegens het leveren van commentaar op de leiding. Rudo Gommers, de trainer van Vivoo, vindt dat de scheidsrechter zijn spits beter in bescherming had moeten nemen: ,,Rick werd herhaaldelijk hard aangepakt. Toen hij hier wat van zei, kreeg hij voor de tweede keer geel.’'

ODIO - Sprundel 1-6 (1-3). 0-1 Jovanni van Nijnatten, 0-2 Hein Verhoef, 0-3 Van Nijnatten, 1-3 Jesse van Meer (e.d.), 1-4 en 1-5 Van Nijnatten, 1-6 John Rovers.

,,We hebben na rust een kwartier onder druk gestaan, maar toen Van Nijnatten de 1-4 scoorde, gingen de hoofden bij ODIO hangen", aldus Sprundel-trainer Paul van Buuren. Volgens ODIO-trainer Peter van Oirschot zit zijn ploeg in een dip: ,,Door drie persoonlijke fouten stonden we na twintig minuten al met 0-3 achter.’’

Volledig scherm De grijns zal bij Jovanni van Nijnatten na Sprundel - ODIO ongetwijfeld op het gezicht hebben gestaan. (archieffoto) © Pix4Profs/Leo Adriaansen