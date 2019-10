Joris van de Lande schiet SAB voorbij WDS'19 in Bredase derby, Waspik walst over PCP heen

zondag 4CWaspik gaf PCP zondagmiddag stof tot nadenken. Met een 7-0-nederlaag werd PCP terug naar Breda gestuurd. Coen Roksnoer mocht drie doelpunten aan zijn totaal bijschrijven. In Breda ging ook WDS'19 met forse cijfers onderuit. In een verder tamme wedstrijd won SAB overtuigend met 5-0.

VCW - Blauw Wit’81 0-5 (0-2) 0-1 Remco Boerema, 0-2 Rik van Strien (e.d.), 0-3 Bart van Laarhoven, 0-4 Thimo Netten, 0-5 Boerema.

“Het was niet best. Na de rust kregen we geen grip meer op de wedstrijd. Blauw Wit;81 heeft het goed uitgespeeld,”concludeerde VCW trainer Arjan Kwaaitaal.

Raamsdonk - Berkdijk 2-0 (0-0) 1-0 en 2-0 Yordi Vissers.

“We herpakten ons goed na vorige week. Met verzorgd voetbal behaalden we een dik verdiende overwinning”, zei een tevreden Raamsdonk-trainer Louis Roovers.

Waspik - PCP 7-0 (2-0) 1-0 Guido van den Hoven, 2-0 Lesley Verschuren, 3-0 Van den Hoven, 4-0 en 5-0 Coen Roksnoer, 6-0 Lukas Ligtvoet, 7-0 Roksnoer.

“Het liep niet heel de tijd vlotjes bij ons, maar na de 3-0 liepen we over PCP heen. Ik zag een dominant Waspik”, zei Waspik-trainer Eugéne van der Heijden.

Terheijden - RWB 2-4 (1-1) 0-1 Alex Huijps, 1-1 Ruben Sibon, 1-2 Serhan Eyupoglu, 1-3 en 1-4 Kevin Remie, 2-4 Jaimy de Koning.

Terheijden is nog altijd op zoek naar de eerste overwinning. “We verloren op kwaliteit. In de eerste helft was het nog redelijk gelijkopgaand, maar na twee snelle doelpunten na de 1-1 was het afgelopen”, keek Terheijden-trainer Fred Vrolijk terug.

DIA - RFC 2-2 (1-0) 1-0 Mike Poppelaars, 1-1 Mickey Hoogmoed, 2-1 Kjell Hellmons, 2-2 Maikey Luijbregts.

“We lieten de kans op 2-0 liggen en moesten achteraf nog blij zijn met een gelijkspel”, besefte DIA-trainer Erik van Rooij zich.

Dussense Boys - Right Oh 0-2 (0-2) 0-1 Jari Langermans, 0-2 Ruud van Dijk.

“We gaven het onnodig weg. Right Oh was na rust de betere ploeg en wij misten teveel stootkracht voorin”, vertelde Dussense Boys-trainer Eric van Genderen.

SAB - WDS'19 5-0 (1-0) 1-0 Jeroen Maas, 2-0 Joris van de Lande, 3-0 Ramon de Bruijn, 4-0 en 5-0 Van de Lande.

Na een half uur spelen kreeg Jeroen Maas namens SAB een niet te missen kans. WDS’19 tekende protest aan, want voorafgaand aan het doelpunt van Maas, zou bij de voorzet een overtreding gemaakt zijn. Scheidsrechter Peters uit Rucphen wuifde dit protest weg en keurde de treffer van Maas goed, 1-0.

Na de pauze scoorde Joris van de Lande de eerste van zijn drie doelpunten van deze middag. Achterin hield WDS’19 vervolgens open huis, iets wat aan SAB wel was toevertrouwd. Ramon de Bruijn scoorde de 3-0. In de slotfase liet Joris van de Lande met nog twee doelpunten zien waarom hij een centrumspits is.

SAB trainer Meindert Dijkstra was tevreden met de driepunter. “We begonnen zelf niet goed aan de wedstrijd. We leden veel balverlies. Na een minuut of 20 kregen we wat grip op de wedstrijd. In de tweede helft gaven we de ballen achter de linies en vanuit dat oogpunt deden we het fantastisch. In de tweede helft gaven we niks meer weg.”