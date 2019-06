Jordy Zielschot uit Dongen verlaat eredivisionist RKC: doelman gaat naar SteDoCo

nacompetitie Zo ziet het programma voor de overgeble­ven vijf West-Brabantse amateur­clubs in de nacompeti­tie er uit

0:44 Nog maar vijf West-Brabantse amateurclubs komen dit seizoen nog in actie tijdens de nacompetitie. Moerse Boys krijgt aankomend weekend de kans om promotie naar de hoofdklasse af te dwingen. Waar Victoria’03 zich in de derde klasse wil handhaven, daar kan WDS'19 na drie seizoenen terugkeren in de derde klasse.