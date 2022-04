Jordy Bollaart jaagt op ultieme bekroning van zijn voetbalcarrière: ‘Het was wel mijn hele leven hè’

Zaterdag 3B WHS zegeviert, maar wel met de hakken over de sloot

Lang leek het paasweekeinde voor WHS desastreus te eindigen. Bij Klundert keek de lijstaanvoerder zowat tot in de slotfase tegen een 1-0 achterstand aan. Via goals van Arvin en Jeremy de Witte werd de zege toch over de streep getrokken: 1-2.

18 april