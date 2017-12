Joost Lauwen: nog één keer aan boord van de heen-en-weer van RSV

De trouwe Rucphense vleugelspeler Joost Lauwen zat het afgelopen jaar in zijn eigen liefdesroman. Als voetballer, matroos van de gezonken 'heen-en-weer' van RSV. En nu ook als mens, als een van de personages in een succesverhaal waar zijn pasgeboren zoontje de hoofdrol heeft bemachtigd.

Een veldslag in Schijf of een heroïsche overwinning op eigen veld tegen Sprundel. Supporters van de Ruphense Sportvereniging leefden weken, zo niet maanden naar de derby's toe. Maar nu, terwijl rivaliserende dorpen Schijf en Sprundel elkaar het vuur aan de schenen leggen in de top van de vierde klasse, is RSV eenzaam veroordeeld tot een gevecht in de vijfde klasse.

,,Vreselijk klote", aldus de 32-jarige Lauwen. De degradatie kwam keihard aan in Ruphen, waar men eindelijk dacht door te zijn gegroeid tot een stabiele vierdeklasser. Uiteindelijk brak de club in april in een laatste wanhoopspoging zelfs nog met hoofdtrainer Arie Pouwe: ,,De chemie met de trainer ontbrak. Het seizoen was alleen al niet meer te redden. De druk kwam er op en plots stond ik weer aan boord van de 'heen-en-weer'." Het raakte Lauwen, die zich verantwoordelijk voelde: ,,Dit was mijn derde degradatie. Ik kan er niet aan wennen. Het RSV-bloed stroomt door mijn aderen. De kantine, de velden en de mensen, het is mijn thuis. De club zit in mijn hart."

Dubbel liefdesleven

De degradatie was een tragisch begin van de zomer, een periode die voor Lauwen juist de start van de mooiste periode van zijn privéleven betekende. Waar zijn blauw-witte hart opnieuw gebroken werd door zijn eeuwige sportieve liefde, ging hij onvoorwaardelijke trouw zweren aan zijn zwangere vriendin. Het meisje dat hij ontmoette, dertien jaar geleden, daags na zijn debuut als eerste elftalspeler: ,,Gek eigenlijk, maar mijn dubbele liefdesleven loopt synchroon aan elkaar." Na de bruiloft werd de basis voor een manuscript van het vervolg gelegd. Inmiddels is Lauwen trotse vader geworden. Een nieuw hoofdstuk. Zoon Luuk zorgde voor ultiem geluk: ,,Alle clichés zijn waar, hij is hét absolute hoogtepunt uit mijn leven."

Het nieuwe leven betekent dat de invulling van zijn sportieve carrière na dit seizoen drastisch zal veranderen: ,,Ik heb besloten dat het na dit seizoen mooi is geweest. Mijn vrouw verdient na dertien jaar onvoorwaardelijke support dat ik op zondag tijd voor haar over heb. Zodra het klaar is, is het klaar, maar tot die tijd strijd ik met elke vezel die ik in mijn lijf kan vinden voor deze club."

Unieke prestatie

Onlangs maakte Lauwen zijn 75ste competitiedoelpunt voor RSV, en ook zijn 300ste competitiewedstrijd is in zicht. Het is een uniek gegeven in de huidige voetbalwereld, waar vaker van club dan van schoen wordt gewisseld: ,,Ik heb ongeveer de helft van de wedstrijden als rechtsback gespeeld. Als je dan zulke cijfers schrijft in dienst van de club waar je bent opgegroeid, dan maakt me dat apetrots."