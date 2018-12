Joost de Witte bewijst zijn waarde in Thoolse derby

Zaterdag 4B Vosmeer stijgt met stip, Duiveland overklast SPS

18:51 Vosmeer verraste door een overtuigende zege op subtopper WIK’57 te boeken. ,,Na de 0-1 kregen we een boost, dit is een prestatie van formaat. We gaan met een goed gevoel de winterstop in”, was Vosmeer-trainer Frans Ceton stellig. Vrederust boekte een simpele zege op Waarde en ook SC Stavenisse deed goede zaken door hekkensluiter Brouwershaven te kloppen. SPS verloor van koploper Duiveland. ,,Zij hebben meer kwaliteit dan wij, zo simpel is het”, verklaarde SPS-trainer Anton Verweij na afloop.