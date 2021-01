Joop Jongbloed leert spelers Unitas '30 wat mentale kracht is, nadat hijzelf daardoor kanker overwon

In zijn jonge jaren was hij als atleet een regionale topper op de middenafstand. Vandaag de dag is Joop Jongbloed (71) vooral een fervent wandelaar en stapt hij met gemak ruim honderd kilometer in de week weg. Het bekendst is Jongbloed echter als verzorger van voetbalteams. Dit seizoen is de geboren Dinteloorder actief bij eersteklasser Unitas’30. ,,Het voelde gelijk goed.’’