Jongens van Madese Boys kunnen het de kerels van Rijen niet lastig maken

Wisselvalligheden tegen vastigheden. ,,Je ziet dat we met al onze jeugdige wisselvalligheid gewoon nog niet opgewassen zijn tegen zo'n ervaren team als Rijen, dat al jarenlang met dezelfde spelers samenspeelt", vertelt Schuurmans. ,,We zijn gewoon afgetroefd op scherpte en slimmigheid, al moet ik wel zeggen dat we Rijen te simpel naar de 0-6 eindstand lieten weglopen".

Aanvankelijk was Rijen door het compacte spel van de thuisclub vooral veel aan de bal, maar had het moeite om een doorbraak te vinden. De bezoekers werden echter in het zadel geworpen door fouten aan Madese kant.

Zo verkeek doelman Karsten de Graaf zich na 18 minuten op een voorzet van Dave Voermans, waarna Gijs van den Berg bij de tweede paal vrij kon inkoppen. Op slag van rust zag De Graaf er nog ongelukkiger uit door een schot van Joey Jacobs zelf in het doel te slaan.

De 0-2 ruststand volledig aan het onvermogen van Madese Boys toeschrijven, zou Rijen echter te kort doen. De bezoekers zochten geduldig naar de opening, kwamen tot enkele goede combinaties, maar kwamen met regelmaat nèt dat beetje meeval te kort om in kansrijke positie op te duiken.

‘Goed gedaan’

Trainer Freddy Kruijs van de bezoekers vond ook dat er niets af te dingen was op de ruime overwinning van zijn team: ,,We hebben het goed gedaan, speelden in een hoog tempo en met goed positiespel, en creëerden bovendien volop kansen. Die hebben we uiteindelijk ook uitgedrukt in doelpunten,” aldus Kruijs, die ook nog wilde meegeven dat hij vooral tevreden was over zijn invallers: ,,Het was zeker geen verzwakking, daarmee zie je dat deze 16 jongens gewoon een echt team zijn".

De thuisclub leek na rust met nieuw elan uit de kleedkamers gekomen te zijn, wat resulteerde in drie hoekschoppen op rij. De eerste bal aan de overzijde betekende echter meteen de door Voermans gemaakt 0-3. ,,Te simpel weer,” verzuchtte Schuurmans. ,,We waren tijdens de rust nog niet eens ongerust, dachten nog steeds een resultaat te kunnen halen, maar na die snelle derde tegentreffer sijpelde het geloof uit de ploeg.”

Nekslag

De definitieve nekslag volgde al snel, en bovendien op een manier die tekenend was voor het gemak waarop de thuisclub de tegengoals weg gaf. Jordi Doms mocht een hoekschop na een uur vanop vijf meter afstand, vrijwel ongehinderd, staalhard binnen koppen.

Weer drie minuten later was het opnieuw raak, dit keer was het Freek Trommelen die door de Madese verdediging kon soleren en de bal in het net prikken. Met de 0-5 op het bord daalde het niveau. Na enkele pogingen die naast of over het doel belandden was het opnieuw Trommelen die in de 87ste minuut voor de 0-6 eindstand tekende, door een voorzet van Jens van de Steen eenvoudig binnen te lopen.

Rijen nestelt zich door de zege in de subtop, voor Madese Boys blijft het bibberen in de achterhoede van het klassement, waar het verschil tussen de nummer acht en nummer laatst slechts twee punten bedraagt.