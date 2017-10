Jong Vitesse te sterk voor Dongen

Vorig seizoen had Dongen in eigen huis weinig te duchten van de beloften van De Graafschap en Achilles' 29, maar het treffen met Jong Vitesse was andere koek. De topfitte talenten uit Arnhem presteren, niet verrasend, erg goed in de Derde Divisie en produceerden in Dongen enkele fraaie aanvallen. In de dertiende minuut was Mitchell van Bergen het eindstation van een fraaie aanval en zorgde de nummer zeven voor 0-1. In de 40ste minuut profiteerden de gasten optimaal van een matige trap van keeper Jordy Zielschot en tekende Bo van Essen na een snelle aanval voor 0-2. Een knokkend Dongen was niet geheel kansloos. Zo had spits Thomas Schilders eenmaal pech toen zijn schot vanaf twintig meter de lat raakte.