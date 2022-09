Jong, fris spelend Rood-Wit legt het af tegen RBC, Beek Vooruit schiet uit de startblokken

Rood-Wit - RBC 1-3 (0-1). 0-1 Jay-Jay Meierdes, 1-1 Bryan Bongaards, 1-2 Marvin Reuvers, 1-3 Tom de Bonte.

RBC-trainer Ruud Pennings was gematigd tevreden over de seizoensouverture: ,,Met name in de eerste helft waren we de bovenliggende partij, we komen goed op een 0-1-voorsprong maar hadden daarna wel wat meer met het overwicht mogen doen. Meteen na rust ontbrak de scherpte en kwam Rood-Wit via een counter op gelijke hoogte. Pas in het laatste half uur herstelden we onszelf, met twee goede doelpunten en de overwinning als resultaat.”

Rood-Wit-trainer Ad van Seeters was ondanks het verlies tevreden over wat zijn manschappen lieten zien: ,,Na een matige voorbereiding waarin we veel aan- en in moesten passen deed het me deugd te zien met welk groot hart deze jonge ploeg vandaag gespeeld heeft. Uiteraard is RBC de wat beter en makkelijker voetballende ploeg, met in elke linie handige voetballers. In de eerste helft hadden we het daardoor moeilijk, maar na rust hebben we de schroom van ons afgegooid en vond ik ons beter in de wedstrijd komen. Niet vergeten ook dat we met veel 19-jarigen speelden voor een aardige publieke belangstelling, dat brengt toch wat druk met zich mee. Misschien hadden we zelfs nog een strafschop verdiend maar al bij al is de zege voor RBC verdiend.”

Beek Vooruit - Victoria’03 6-1 (4-0). 1-0 Pieter van Opstal, 2-0 Loek Schalk, 3-0 en 4-0 Joost Schalk, 5-0 Loek Schalk, 5-1 Jovanni van Nijnatten, 6-1 Loek Schalk.

Het was feest zondag in Prinsenbeek: ,,We zijn een klein biertje aan het drinken op de competitiestart ja”, aldus Benjamin van Wanrooij, die naar eigen zeggen niet wist wat hij kon verwachten. ,,Maar we hebben gewoon goed en degelijk gespeeld, profiteerden met name in de eerste helft optimaal van hun speelwijze.”

Na de thee deed de thuisclub het iets rustiger aan. ,,De scherpte verdween wat en we brachten wat wissels, waardoor het wat rommeliger werd.” Wat Van Wanrooij gelukkig stemde is dat Beek Vooruit, wat toch niet bekend staat als de meest waterdichte defensie, slechts één treffer toestond. ,,In de voorbereiding en de beker kregen we ze nog te makkelijk tegen, vandaag was het er maar één, maar evengoed baalden we ervan. Al is het misschien wel goed dat het een aandachtspunt blijft.”

Bezoekend trainer Mark Schuiten kon het verlies redelijk relativeren; ,,Natuurlijk, het is niet waar we op gehoopt hadden, maar we hadden ook niet de illusie dat we als nieuwkomer hier even gingen winnen. In de tweede klasse gaat het gewoon net wat sneller, worden foutjes meteen afgestraft, en heeft de tegenstander niet drie maar misschien wel vijf spelers die er bovenuit stijgen. Vandaag hadden we gewoon geen antwoord op de Schalkjes, Jorn Sweres en Van Wanrooij. Geen man overboord, we hebben een jonge ploeg met eigen jongens, als we in wedstrijden aan voetballen toekomen komen we zeker beter uit de verf.”

COAL - Cluzona 2-5 (1-3). 1-0, 1-1 en 1-2 Ruben Maas, 1-3 Pieter van Eijck, 1-4 en 1-5 Maas, 2-5.

Roosendaal - JEKA 1-0 (1-0). Yoeri van Deventer.

Virtus - Gastel 1-2 (1-1). 1-0 Omer Kucuk, 1-1 Matthijs Nagtzaam, 1-2 Koen de Vos.