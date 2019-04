Jonathan van Eerd houdt UVV'40 in race om periodetitel, drie broodnodige punten voor hekkensluiter Waspik

zondag 3BUVV'40 boog met tien man een 1-0 achterstand om in winst bij Baardwijk. Jonathan van Eerd werd de grote man bij UVV'40 door een zuivere hattrick te scoren. Hekkensluiter Waspik won na zes wedstrijden zonder overwinning en gelooft weer in handhaving.

Baardwijk - UVV ‘40 1-3 (1-0) 1-0 Baardwijk, 1-1, 1-2 en 1-3 Jonathan van Eerd.

Na de vroege rode kaart voor Sjoerd den Dekker en de 1-0 achterstand leek het een moeilijk verhaal te worden voor de ploeg van Johan Gabriels. ,,Maar we hebben met tien man gevochten als leeuwen. Daarbij waren we dodelijk in de counter. Ik ben supertrots.”

DESK - TSC 3-1 (1-1) 1-0 Rick Vervaart, 1-1 Tyrone Zschusschen, 2-1 Mitchell Bastianen, 3-1 Daan van Loon.

TSC-trainer Ad van Seeters zag zijn ploeg de kans op de titel verdampen in Kaatsheuvel. ,,Jammer, we waren de bovenliggende partij”, zag hij. ,,Bij een 1-1 stand verzuimden we de 1-2 en 1-3 te maken, zoals zo vaak de laatste jaren hielden we de tegenstander in leven.”

Oosterhout-SCO 6-2 (1-1) 0-1 Tom Rijvers, 1-1 Stijn Biemans, 2-1 en 3-1 Dennis van Munster, 3-2 Rijvers, 4-2 Van Munster, 5-2 Emiel van Pelt, 6-2 Eric Boateng.

Oosterhout-trainer Richard van Gils: ,,In de eerste helft zag het er niet naar uit, maar in de tweede helft hebben we op de juiste momenten de doelpunten gemaakt.”

OVC’26-Groen Wit 2-3 (0-2) 0-1 Zakaria Zerouali, 0-2 Tijn van Galen, 0-3 Jawad Ouasti, 1-3 en 2-3 OVC’26.

Martijn van Galen, trainer van Groen Wit: “Eigenlijk was de wedstrijd gespeeld, maar toch werd het nog billenknijpen in de slotfase. We hadden het eerder moeten beslissen.”

Waspik - RWB 3-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Coen Roksnoer, 3-0 Bob Leijtens.

Waspik-trainer Eugene van der Heijden was terecht blij. ,,Het was vandaag aanpikken of afhaken. Dat heeft het team heel goed opgepakt.”

ZIGO - Irene’58 2-1 (0-0) 1-0 en 2-0 Michele Tafuni, 2-1 Jacco van Laarhoven.

Paul van Dijk, trainer van Irene'58: ,,Voor rust hadden we het echt moeilijk. Na rust was de wedstrijd in evenwicht en hadden we eigenlijk nog een strafschop verdiend.”