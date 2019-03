John Karelse nieuwe trainer van derdeklasser Philippine, debuut tegen RBC

Bas Frijters kan niet zonder Beek Vooruit of de Zimkus

3 maart Kampioen worden met Beek Vooruit of de carnavalsoptocht winnen met CV de Zimkus? Het is voor Bas Frijters een haast niet te beantwoorden vraag. Maar dan, na een lange stilte: ,,Ik kies toch voor de optocht. Dat is in Prinsenbeek zoiets groots, een unieke gebeurtenis. Jouw naam staat voor altijd op de cup."