John Karelse is de nieuwe trainer van Dosko

Vijfde klasse A Kampioen TVC Breda laat Tuinzigt paars en wit kleuren: ‘Tot in de late uurtjes feestvie­ren’

In de Bredase volkswijk Tuinzigt houden ze wel van Nederlandstalige muziek. Bijvoorbeeld een liedje van de ‘lokale trots’ Evert van Huygevoort. Ongetwijfeld dat de zanger de microfoon pakt voor kampioenfeestje van TVC Breda, maar als voetballer liet hij ook van zich horen met een geniaal hakballetje. ,,Als je ons zoekt, ik denk dat we hier wel tot in de late uurtjes zijn.”

29 mei