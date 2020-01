Johan Gabriëls vindt nieuwe trainersklus in Tilburg bij ‘t Zand: ‘Blij met deze kans’

,,Voor de eerste keer in mijn leven gebruik ik de zin: ‘ik ben toe aan een nieuwe uitdaging’. Ik houd niet van clichés, maar zo voelde het wel. Na drie jaar UVV'40 is het tijd voor wat anders. Via via kwam ik in contact met 't Zand”, begint Gabriëls (50).

,,Ik ben blij met deze kans. Het is de hoogst spelende amateurclub uit Tilburg. 't Zand is een club met een goed jeugdplan, dat vind ik fijn: mijn hart ligt bij het jeugdvoetbal. Laatst speelde de Onder-19 hier in Prinsenbeek bij Beek Vooruit en was ik in de gelegenheid om te gaan kijken. Daar loopt wat talent rond. Daarboven staat een eerste elftal met consistent beleid, veel eigen jongens. Daar kun je ver mee komen. Het is een club met een plan erachter”, klinkt het tevreden.

De columnist van BN DeStem ziet voldoende uitdagingen in Tilburg. ,,Linkerrijtje eerste klasse is hun wens. Het liefst met een hoog percentage zelf opgeleide jongens. De jeugd speelt op een aardig niveau, dus doorselecteren kan eventueel van onderaf.”

Gabriëls, wiens broer Arno iets verderop volgend seizoen Right-Oh gaat trainen, hoopt op een goede afsluiter bij UVV'40, dat hem na zijn avontuur in Dubai de kans bood om weer in de regio aan de slag te gaan. Met de ploeg uit Ulvenhout strijdt hij tegen degradatie in de derde klasse B van het zondagvoetbal. ,,Ik heb hier nu 2,5 jaar gewerkt, dat zijn heel fijne jaren geweest, in geweldige harmonie met de club en de spelersgroep. Door omstandigheden draait het nu even wat minder, maar we moeten nog één plekje stijgen. Daar gaan we alles aan doen.”