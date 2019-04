Joey van Hooijdonk scoort er vier tegen RIA W, WVV’67 onderuit bij laagvlieger Biervliet

RIA W - METO 1-5 (0-3) 0-1 Jens Hermans, 0-2, 0-3, 0-4 (pen.), 0-5 Joey van Hooijdonk, 1-5 Karim Abdelli.

METO-trainer Peter Deelen was tevreden. ,,Vorige week lieten we de kansen liggen. Nu schoten we de bal er wel in. Nadat Joey van Hooijdonk de penalty had benut, was de wedstrijd beslist. Er zit gelukkig weer een beetje drive in de ploeg’', aldus Deelen.