Jochems laat avontuur in Goes schieten en verrast met terugkeer bij Cluzona: ‘Blij om thuis te zijn’

Tweedeklasser Cluzona heeft zich per direct verzekerd van de rentree van Toon Jochems. De verdediger vertrok afgelopen zomer naar derdedivisionist Goes, maar dreigde buiten de boot te vallen. Op basis van zijn gevoel kiest hij nu toch voor de tweedeklasser.

,,De overschrijving is geregeld”, meldt Jochems woensdagmiddag. De oersterke verdediger houdt een dubbel gevoel over aan de bliksemtransfer. ,,Ik vind het jammer dat mijn korte verblijf bij Goes niets is geworden. Daar staat tegenover dat ik heel blij ben terug te zijn bij Cluzona.”

Volledig scherm Toon Jochems in het nieuwe tenue van Cluzona. © Nick Lodiers/Cluzona ,,Voor de coronatijd aanbrak had ik mijn woord al aan Goes gegeven”, spreekt Jochems openlijk over de frappante overschrijving. ,,Ik ging er met een bepaald idee naartoe. Niet dat ik de illusie had direct een basisplaats te veroveren, maar ik had wel een bepaald plaatje vol perspectief daarop voor ogen. De hele aanloop veranderde door de intrede van het virus echter, terwijl ik daarnaast weinig speelminuten kreeg in de voorbereiding.”

Terugkeer in stroomversnelling

,,Het voldeed niet aan mijn verwachtingen. En na de laatste oefenwedstrijd gaf de trainer in een gesprek aan dat ik eventueel nog terug kon als ik me daar beter bij voelde.” Dat zette Jochems aan het denken. Het eenmansdestructiebedrijf van Cluzona-trainer Marcel van der Sloot ging de voor- en nadelen tegenover elkaar afwegen. ,,Toen kwam de terugkeer in een stroomversnelling terecht.”

Quote Ik zei de jongens al geksche­rend: blij weer thuis te zijn na een lang avontuur. Toon Jochems

,,Ik belde Marcel met het bericht dat ik in een lastig parket zat bij Goes. En om te zien of hij nog een plekje voor me had.” Dat had Van der Sloot zeker, want door het wegvallen van de langdurige geblesseerde Ruard Roks, zag de defensie er plots een stuk minder goed bezet uit.

Kogel door de kerk zorgt voor opluchting

,,Ik vond het überhaupt al heel moeilijk Cluzona achter me te laten”, bekent Jochems even later. ,,Er zat nog zoveel moois in het vat. Dat maakt de keuze om nu voor mezelf te kiezen en daar weer te gaan voetballen makkelijker. Er zijn nog genoeg doelstellingen te behalen. Ik weet dat ik een leuk jaar tegemoet ga, dat maakt het dat de opluchting overheerst.”

En zo bleef het avontuur van Jochems in Zeeland steken bij slechts een voorbereiding op het nieuwe seizoen. De verdediger kan er zelf smadelijk om lachen. ,,Ik zei de jongens al gekscherend: blij weer thuis te zijn na een lang avontuur. En gelukkig reageerde iedereen positief. Ik heb gelukkig niemand horen vloeken toen het bekendgemaakt werd.”

Nieuw shirt

Jochems gaat in Wouw spelen in een splinternieuw shirt. De tweedeklasser presenteerde woensdagmiddag middels een video op schitterende wijze het nieuwe tenue.

